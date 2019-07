Erick Ronoh y Noelia Arteaga reinaron en XVII Media Maratón Simón Bolívar

El keniano venezolano Erick Ronoh, con tiempo de 1.08:50; y la nacional Noelia Arteaga, con 1.27:17; fueron los vencedores absolutos de la XVII Media Maratón Simón Bolívar que se efectuó por varias calles del municipio Libertador en Caracas.

La justa tuvo diversos percances. El primero fue cuando la línea tres (Plaza Venezuela-La Rinconada) no funcionó antes de las 7:00 am, hora pautada para la prueba (comenzó a las 7:38 am). Lamentablemente por lo menos 500 de los más de 1.200 inscritos se devolvieron molestos a sus casas, al no tener alternativas para llegar al Hipódromo La Rinconada, de donde partió los 21,5 km; al igual que frente al Inces de la Nueva Granada, salida de los 10 k.

El segundo pecado fue a la hora de los refrigerios para los 700 competidores que cumplieron sus rutas. Fueron insuficientes y, de paso, se observó cómo se los daban a otras personas que no compitieron. Tampoco se dispuso de baños portátiles para los corredores ni en las salidas ni la llegada. Errores que no deben repetirse para futuras pruebas.

Volviendo a la justa, la experimentada corredora andina Arteaga señaló que «no tuvo problemas: me fui de punta a punta, a pesar de que me molestó que la prueba comenzara media hora después. Una viene mentalizada para hacer una buena carrera y esto altera un poco el ritmo. En cuanto a la ruta me pareció bastante cómoda».

Por su parte, el kaniano con 12 años viviendo en Venezuela, Erck Ronoh, fue preciso: «Aunque me puse en la punta y nunca la cedí, Winton Palma siempre estuvo pisándome los talones. Eso sí, siempre mantuve una diferencia de siete o más segundos (al final le sacó nueve) que representaban 50 o más metros de ventaja. Sin embargo, como él es un corredor especialista en los 1.500 y 10 mil metros, cuando faltaban 5 kilómetros apresuré el paso y ya no tenía el remate para alcanzarme. Ahí me sentí ganador».

T/ Eduardo Chapellín

F/ Luis Graterol

Caracas