Ernesto Villegas alerta sobre asedio cultural contra Venezuela

Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, resalta el papel del lenguaje, la memoria y la identidad como elementos para defender en la batalla actual, frente a la amenaza imperialista.

En una entrevista exclusiva con la agencia de noticias rusa Sputnik, abordó cómo el discurso es un preludio al conflicto armado, reflejándose la estigmatización del gentilicio, estrategia que ha utilizado Estados Unidos para invadir a países soberanos, comenzando desde el asedio y el ataque cultural.

“El cerco, el asedio a los países que el imperialismo quiere dominar, subordinar, sojuzgar, en esencia, es cultural”, manifestó Villegas.

Para el ministro, la agresión comienza por un atentado moral, por lo que la guerra también es desde la semántica, esto quiere decir, desde las expresiones lingüísticas. “La estigmatización sistemática de la sagrada palabra ‘Venezuela’ y de nuestros conciudadanos, de nuestros compatriotas connacionales en cualquier parte del mundo”, explicó.

T/UN