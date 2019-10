Es necesario consolidar el sistema comunal para que tenga el mando, insta Cabello

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, instó este sábado a las fuerzas revolucionarias a consolidar el sistema comunal, para poder consolidar el socialismo en el país.

«Tenemos un gran avance pero necesitamos consolidar el sistema comunal, para que sea el sistema comunal el que tenga el mando y el que pueda decidir», expresó Cabello durante una movilización en defensa del Estado Comunal, realizada en la Plaza Morelos de Caracas.

En este sentido, recordó el discurso del comandante Hugo Chávez, conocido como «Golpe de Timón», en el que insta a acelerar la construcción de las comunas y los Consejos Comunales para la construcción del socialismo.

Ante ese llamado, detalló Cabello, la derecha del mundo inició una campaña mediática contra Venezuela y comenzaron a catalogar el gobierno de Chávez como «comunista».

«Las comunas en el 2005 cuando Chávez apenas las asomó, dijeron ‘comunismo’. Pensaban que con eso lo iban a chantajear», recordó el dirigente socialista en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.

«El socialismo es un peligro para el capitalismo porque abre la consciencia de los pueblos y los pueblos saben que un pueblo que quiere construye su libertad, su soberanía, su independencia», agregó Cabello.

En la manifestación, que partió desde la sede de Vicepresidencia de la República, participaron, además, miembros del I Congreso Internacional de Comunas, que se llevará a cabo en el Hotel Alba Caracas hasta este domingo y cuenta con la presencia de más de 120 delegados de 26 países.

Ante esto, Cabello agradeció la presencia de las delegaciones y exhortó a los miembros del Congreso de llevar la verdad de Venezuela a sus países.

«Aquí hay un pueblo que no se rinde, que decidió ser libre sin importarle nada. No nos importa que EEUU nos sancione, nos bloquee. No nos importa para nada si estamos decididos a ser libres», sentenció.

T y F/AVN