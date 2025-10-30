Escritora venezolana ganó premio para poetas de América en España

El Ayuntamiento de Burgos, España, otorgó a la escritora venezolana Carmen Verde Arocha el Premio Antonio Bouza para poetas de América por su libro Mares y halagos.

El jurado de este premio dirigido a poetas en lengua española con residencia en cualquier país americano, presidido por Luis Alberto de Cuenca y compuesto por Jesús García, María Esteban Pablo García y Eliseo González, arrojó el veredicto tras evaluar quince obras finalistas de entre los 746 libros admitidos.

La obras concursaban por el Premio Antonio Bouza para poetas de América como por el XLIX Premio Ciudad de Burgos, este último adjudicado al español Daniel Fernández Rodríguez (Barcelona, 1988) por La vida por delante.

De acuerdo con el veredicto, el poemario de la venezolana es un libro “discursivo y arriesgado”, con muchos giros y de vanguardia “con matices”.

Verde Arocha recibirá como premio 2.500 euros y su obra será publicada por la editorial Visor.

La autora, nacida en Caracas (1967), es licenciada en Letras y Magister en Historia de Venezuela, reconocida como editora y gerente cultural a cargo desde 1994 de la Editorial Eclepsidra. Es colaboradora de Letralia desde 2018. Es autora de los poemarios Cuira (1997, 1998), Magdalena en Ginebra (México, 1997), Amentia (1999; Premio Anual de Poesía Arístides Rojas de la Contraloría General de la República), Mieles (2003), Mieles, poesía reunida (2005); En el jardín de Kori (2015) y Canción gótica (2018).

También ha publicado los ensayos El quejido trágico en Herrera Luque (1992) y Cómo editar y publicar un libro (2013, 2017). Es coautora del libro de entrevistas Al tanto de sí mismo: conversaciones con Alfredo Chacón.

