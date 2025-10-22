Escuela de Guardias Nacionales en Miranda recibe obras de refacción y adecuación

Como parte del eje de infraestructura de la Gran Misión Negro Primero, el Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), M/G Elio Ramón Estrada Paredes, presentó un reporte sobre las obras de refaccionamiento, adecuación y mejora de dormitorios de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales Coronel Martín Bastidas Torres del estado Miranda.

Durante su intervención, Estrada Paredes recordó que esta institución fue fundada el 23 de agosto de 1994 y que, hasta la fecha, ha formado 127 promociones, con más de 60 mil hombres y mujeres egresados. “Que dan el todo por el todo, por mantener a nuestra patria en orden y en paz”, expresó.

Acompañado por el director de Educación de la GNB, G/D Manuel Gutiérrez, y el Coronel Daniel López Sanabria, director de la escuela, Estrada Paredes destacó que, a propósito del reimpulso de la Gran Misión Negro Primero, la institución fue beneficiada con mejoras destinadas a elevar la calidad de vida de los estudiantes. “Para que en el futuro brinden al pueblo un servicio de calidad”, afirmó.

Rehabilitación

Las obras incluyeron la rehabilitación de tres dormitorios con capacidad para 600 estudiantes, dotados con literas, lencería, ventiladores, dispensadores de agua, lavadoras, secadoras y equipos de oficina. Además, se habilitaron áreas administrativas y habitaciones para los comandantes encargados de la supervisión.

También fueron repotenciados dos autobuses y tres vehículos destinados al transporte del personal, para fortalecer así la operatividad logística de la escuela.

Finalmente, el Mayor General Estrada Paredes subrayó el compromiso de la institución con la formación integral: “Mientras más presión, habrá más entrenamiento, capacitación y hombres y mujeres leales a la Revolución Bolivariana, al pueblo y al liderazgo”.

Con estas acciones, el Gobierno nacional y la FANB reafirman su compromiso con la excelencia formativa y el fortalecimiento de sus capacidades operativas en beneficio del pueblo venezolano.

T y F/ VTV