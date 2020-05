Escuela del Partido Comunista de China publica libro sobre criptomonedas

La Escuela del Comité Central del Partido Comunista de China lanzó un libro destinado a sus líderes para el estudio sobre la inteligencia artificial, las criptomonedas y la tecnología blockchain.

Según informaron medios locales, el texto contempla un análisis sobre la naturaleza y el futuro de la moneda digital, el origen y su historia, su marco legal, su uso para pago transfronterizo de forma soberana y estable, así como también la financiación de emisión de tokens.

De igual forma, el libro cuenta con un análisis comparativo de temas relacionados a las monedas digitales, debates y reflexiones «multidimensionales» sobre la teoría, el sistema y su práctica, reseñó el portal Morocotacoin.

Además, el libro llamado «Hablando con los principales cuadros sobre moneda digital» advierte sobre los varios tipos de riesgos financieros y detalla algunas propuestas de medidas regulatorias.

Uno de los principales autores del texto, el profesor Yang Dong, destacó la necesidad de consolidar una estrategia estable y ordenada para las monedas digitales, tomando en consideración las medidas tomadas en ese mismo sentido por el principal rival comercial de China, Estados Unidos.

Para el profesor Dong es vital comprender la asociación del gobierno estadounidense con la moneda digital de Facebook, la Libra, como parte de su estrategia para continuar fortaleciendo la hegemonía del dólar en el mercado internacional.

El nuevo texto de China sobre las criptomonedas no es el primero publicado por el Partido Comunista de China para el estudio de estas tecnologías. Lo preceden 2 guías educativas sobre el creciente mundo de las monedas digitales.

Redactado por expertos

La redacción del libro contó con la participación de los profesores Yang Dong y Ma Yang, la ex vicepresidenta del Banco Popular de China, Wu Xiaoling, el ex presidente del Banco de Construcción de China, Wang Hongzhang y el ex vicepresidente del Consejo del Fondo Nacional de Seguridad Social, Wang Zhongmin.

También contó con la colaboración del vicepresidente de la Comisión Reguladora de Seguros de China, Zhou Yanli, el Director del Departamento de Política Monetaria del Banco Popular de China, Sun Guofeng, y el Director de la Oficina de Supervisión de Ciencia y Tecnología de la Comisión Reguladora de Valores de China, Yao Qian.

T/CO-Morocotacoin