Escuela Internacional de Liderazgo Antonio José de Sucre se expandirá por todo el país

Durante la celebración del17.º Aniversario de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, destacó que en la nueva etapa de la Escuela Internacional de Liderazgo Juventud Antonio José de Sucre, se tiene la visión de instalar sedes de este centro de formación en cada uno de los estados, municipios y comunas del país.

Asimismo, destacó que en esta escuela no solo se ha formado juventud venezolana, sino la cantidad de 121 estudiantes internacionales, de diferentes naciones, como de África, Asia y América Latina.

En la misma línea, el ministro Rodríguez agregó que de los 4 mil estudiantes que hacen vida en esta institución, 3 792 son estudiantes de 662 parroquias y 1 790 comunas del país; por lo que destacó, al mismo tiempo, que «no solo es la cantidad, sino la calidad y la presencia territorial que busca esta escuela de liderazgo».

Por tanto, Rodríguez ha señalado que, aunque existen retos y tareas para que todos los jóvenes de los Circuitos Comunales pasen por este centro, se debe consolidar lo instruido por el presidente Nicolás Maduro, el impulso de los tanques del pensamiento y el apuntalamiento de los equipos de trabajo por cada una de las 7 Transformaciones de la Patria.

T y F/Con información de Prensa Presidencial