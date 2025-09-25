Eslovenia declara persona non grata a Benjamín Netanyahu

El Gobierno de Eslovenia declaró al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, persona non grata, lo que implicará que no podrá entrar en ese territorio europeo, una medida que estaba en vigor para los ministros ultraderechistas, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich.

La secretaria de Estado de Exteriores, Nevá Grasic, argumentó esta medida por el procedimiento abierto contra Netanyahu ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad, así como recordó que una comisión independiente de la ONU catalogó el 16 de septiembre un genocidio y abusos israelíes en la Franja de Gaza.

En tal sentido, Grasic explicó que, con esta decisión, su país quiere enviar “un mensaje claro” a las autoridades israelíes para que asuman que Eslovenia espera de su parte un respeto a las decisiones judiciales y el derecho internacional. “No es ninguna medida contra el pueblo israelí”, hizo hincapié.

En el mes de julio del presente año, el Gobierno esloveno declaró al ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, y al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, como elementos indeseables, de incitación a la violencia y a graves violaciones de los derechos humanos con “declaraciones genocidas”.

T y F/ VTV