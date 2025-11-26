Espada del Perú representa voluntad inquebrantable de defensa de América

«200 años después, con su energía y su fuerza libertadora, recibí la Espada del Perú de las manos de un cadete de la patria, que representa la voluntad inquebrantable de defensa del continente americano», destacó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Resaltó que «Bolívar vive porque todo lleva su nombre y su fuerza, y en perfecta fusión popular-militar-policial, ratificamos que es El Libertador del siglo XXI. Si tenemos y heredamos algo de sol, es que somos los hijos y las hijas de los Libertadores de los Pueblos del Sol”.

«Estamos obligados a crecer en esta coyuntura ¡No hay excusas para nadie, prohibido fallar! La Patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio, y si la Patria reclama, pues tendrá nuestra vida, si es necesario. Hicimos el juramento de la Bandera y la Espada de la libertad y la unión, por la Paz perpetua bolivariana y en nombre de Dios, padre Todopoderoso, por la victoria de Venezuela contra las amenazas y agresiones del imperialismo», indicó.

Asimismo, el mandatario nacional ratificó que su proyecto de Gobierno tiene como objetivo la paz de los pueblos libres, rebeldes, independientes y soberanos. «¿Colonia? Más nunca ¿esclavos? Jamás ¿libres e independientes? Por siempre. Bolívar es un pueblo unido en batalla y en victoria».

F/VTV