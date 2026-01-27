España aprueba proceso extraordinario de regularización para personas migrantes

El Consejo de Ministros de España aprobó este martes la tramitación urgente de un Real Decreto que da inicio a un proceso extraordinario de regularización para personas migrantes que residen en el país sin autorización de residencia ni trabajo.

La medida fue anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien explicó que la iniciativa busca dar respuesta a una realidad social existente y garantizar igualdad de derechos y oportunidades a miles de personas extranjeras. El proceso retoma el espíritu de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y previamente considerada por una amplia mayoría parlamentaria.

Desde el Ejecutivo se informó que el objetivo central es otorgar permisos de residencia y trabajo a personas migrantes que ya se encuentran en España. Los beneficiarios recibirán una autorización inicial con vigencia de un año y, posteriormente, podrán acogerse a las figuras previstas en el reglamento de extranjería.

El proceso está dirigido a extranjeros que acrediten al menos cinco meses de permanencia en el país hasta el 31 de diciembre de 2025, así como a solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud hasta esa fecha. Entre los requisitos establecidos se incluye no poseer antecedentes penales.

Las solicitudes podrán presentarse desde principios de abril hasta el 30 de junio de 2026. El Gobierno estima que la medida beneficiará a cerca de medio millón de personas, consolidándose como una de las políticas migratorias más amplias adoptadas en las últimas décadas en España.

T/CO