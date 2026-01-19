España decreta tres días de luto oficial por el siniestro ferroviario de Adamuz

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció la declaración de tres días de luto oficial, hasta la medianoche del jueves 22 de enero, por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba, que ha dejado al menos 39 personas fallecidas.

Sánchez realizó el anuncio tras desplazarse a la zona del siniestro, donde atendió a los medios acompañado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; los ministros de Transporte, Óscar Puente, e Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno.

Durante el luto oficial, la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos. El jefe del Ejecutivo subrayó que el Gobierno esclarecerá las causas del accidente y asumirá las responsabilidades correspondientes. “Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta”, afirmó tras visitar el lugar del descarrilamiento y colisión de dos trenes.

El presidente insistió en que la investigación se llevará a cabo con “absoluta transparencia y absoluta claridad”, y se comprometió a mantener informada a la ciudadanía sobre los avances y conclusiones en torno al origen de la tragedia.

Asimismo, Sánchez garantizó el apoyo del Estado a las víctimas y a sus familiares, asegurando que, en coordinación con todas las administraciones, recibirán protección y asistencia “en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario”.

Las autoridades continúan trabajando en las labores de investigación y atención a los afectados, mientras el país permanece conmocionado por uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años.

T/CO