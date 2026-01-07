España a EEUU: «Los recursos naturales de Venezuela son del pueblo venezolano»

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, ha advertido este miércoles que los «recursos naturales de Venezuela son del pueblo venezolano», luego de que Donald Trump hiciera público su interés por el petróleo de Venezuela tras la agresión militar al país latinoamericano.

«Los recursos naturales de un país son de los nacionales de ese país. Lo dice el derecho internacional», afirmó el diplomático a la prensa. «Es un precedente muy peligroso para el orden mundial, es hora de plantearse de si se está a favor o no del derecho internacional. Eso es verdad para Venezuela, Gaza o Ucrania», añadió.

Por otra parte, Albares se negó a responder si el presidente Nicolás Maduro está detenido o secuestrado, explicando que como responsable de la diplomacia española no le corresponde «poner calificativos». «Lo que sí le puedo decir es que se produjo el sábado en Caracas una acción ilegal desde el punto de vista del derecho internacional», enfatizó.

Avance sobre los recursos venezolanos

Este martes, el mandatario estadounidense anunció que las autoridades venezolanas «entregarán» al país norteamericano entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para venderlos a precios de mercado.

«Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a los Estados Unidos», publicó Trump en Truth Social.

Al mismo tiempo, ABC News reportó que la Administración de Trump ha exigido a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que Washington sea el único socio de Caracas en la producción petrolera.

Los ultimátums de la Casa Blanca también incluyeron dar preferencia a compradores estadounidenses en la venta de crudo pesado y «expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba», cortando los lazos económicos con esos países.

F/RT

F/ Gettyimages.ru