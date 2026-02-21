España pedirá a la UE retirar sanciones a la presidenta encargada Delcy Rodríguez

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó ayer que el Gobierno de España solicitará oficialmente a la Unión Europea la retirada de las medidas restrictivas impuestas a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la aprobación por la Asamblea Nacional de la Ley de Amnistía.

“Las sanciones no son un fin en sí mismas, sino un instrumento para propiciar un diálogo amplio, pacífico y democrático. Si hay avances, la Unión Europea también debe acompañarlos”, señaló el ministro en declaraciones desde Barcelona, donde destacó que la normativa fue avalada por unanimidad como una señal de que el país transita hacia la consolidación de su convivencia interna.

El titular de Exteriores defendió que la Unión Europea envíe un signo claro de reconocimiento al proceso de reconciliación nacional mediante el levantamiento de las restricciones sobre la Presidenta encargada.

“Cuando la Unión Europea -explicó- establece sanciones individuales siempre deja fuera a presidentes y ministros de Exteriores para mantener el cauce de diálogo abierto(…)Es fundamental acompañar en este momento a Venezuela”, agregó.

“Es muy positivo que la ley se haya aprobado por unanimidad, con el respaldo de diversos sectores. Animamos a Delcy Rodríguez a perseverar en la creación de condiciones que faciliten el reencuentro de todos los venezolanos”, añadió Albares, para quien la normativa garantiza la justicia al excluir delitos de especial gravedad, asegurando así la integridad y soberanía del Estado.

Albares recordó, además, que los canales de diálogo deben permanecer abiertos para acompañar este momento clave de la política venezolana.

Agencias