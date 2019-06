España resuelve desde los once metros su complicado debut en el Mundial de Fútbol Femenino 2019

La Operación Overlord a punto estuvo de ser fallida. Nada tuvo de sencillo el desembarco de España en el Mundial de Francia 2019. Como para las tropas aliadas aquel 6 de junio de hace 75 años en las playas de Normandía, hubo final feliz en Le Havre, pero también mucho sufrimiento. El punto de penalti se convirtió en el mejor aliado de una roja atascada ante Sudáfrica. Desde los once metros Jenni Hermoso trajo la calma en el estreno más esperado cerrado por la joven Lucía García en los instantes finales. Fueron, de hecho, las noveles las encargadas de agitar un partido que tenía pinta de enquistarse. Saliendo desde el banquillo, la jugadora del Athletic, Aitana Bonmatí –y en menor medida Nahikari García– dejaron claro que quieren romper con el stablishment. Desparpajo no les falta.

Reaccionó a tiempo Jorge Vilda para evitar males mayores a las primeras de cambio. Movió las piezas que creyó necesarias para que la selección española diera otra cara tras una primera parte en la que las buenas intenciones del comienzo se transformaron en un apagón total con el gol inicial de las banyana banyana.

Salió el sol en la costa normanda después de unos días de lluvia y viento, con temperaturas más propias del otoño que no del verano entrante. El tiempo es cambiante en el canal de la Mancha. Ningún plan puede darse por hecho. En un momento aparecen nubarrones y estropean una espléndida tarde. Eso es lo que le sucedió a España sobre el césped del Stade Océane, un bonito estadio que presentó una discreta entrada. Los que sí se acercaron a Le Havre, entre los cuales había decenas de grupos de niñas pertenecientes a equipos de fútbol, observaron de cerca cómo la selección pasó de la propuesta al pánico en cuestión de minutos. De tener el encuentro sujetado a escurrírselo de las manos. Le costó horrores volver a agarrarlo. Los nervios del Mundial son imposibles de esconder, más todavía cuando encajas un gol inesperado. No es que no hubiera avisado Kgatlana, que ya en los primeros minutos se marcó una galopada digna de una velocista. Pero el gol de la mejor de las contrarias bloqueó la mente de las españolas.

Y eso que habían salido con el plan establecido. Con el toque como bandera, se instalaron rápidamente en el campo de Sudáfrica. No era un atolladero ni mucho menos porque a las de Vilda les faltaba lucidez en su juego. La excesiva paciencia llevó el partido al hastío, con menos profundidad de la deseada. Sólo Mariona, nada más arrancar, y Mapi León, de libre directo, estuvieron cerca del gol en los primeros cuarenta y cinco minutos. No hincaba el diente España por más que merodeara el área de Dlamini.

Kgatlana avanzó a las ‘banyana banyana’ (Getty)

Volcarse sobre su portería supuso dejar mucho campo abierto ante un equipo tan veloz. Tenía sus riesgos. La mera presencia de las sudafricanas en carrera incomodaba a la zaga española, consciente de que a ritmo de sprint y en el cuerpo a cuerpo saldría malparada. En un contragolpe de libro mal resuelto, Kgatlana cazó un balón suelto y, sin oposición, sorprendió a Paños por arriba. Pudo haber hecho más la portera del Barça. También el resto del equipo, lento en el repliegue.

A partir de entonces, España se dedicó a mover el balón pero con más miedo a perderlo que otra cosa. El toque estéril descubrió una selección con poca mordiente. Jenni Hermoso, una fantástica delantera para jugar de espaldas y combinar, tiende a alejarse demasiado de la zona de peligro. Sin poca convicción desde segunda línea ni el atrevimiento necesario para buscar más el tiro de las otras atacantes, el gol es difícil que aparezca.

Vilda tomó cartas en el asunto en el segundo tiempo. Sentó a Vicky Losada y a Amanda Sampedro por Bonmatí y Lucía. Fue mucho más insistente el equipo en sus aproximaciones, ya desde el primer minuto, cuando Hermoso, desde fuera del área, se topó con el travesaño. Las ocasiones empezaban a sucederse. El gol parecía cada vez más cerca pero paradójicamente en esos instantes Sudáfrica pudo haber liquidado el encuentro. Una desconexión de la defensa en un centro lateral fue a parar a los pies de Kgatlana. Esta vez se topó con Paños.

Fue la última oportunidad de Sudáfrica. Los penaltis ingenuos –unas manos y una entrada a destiempo validada por el VAR– los convirtió la delantera del Atlético. Lucía selló un triunfo sufrido a la vez que histórico. Es el primero de España en un Mundial.

Lucía selló el triunfo ante las sudafricanas (EFE)

Ficha técnica

España, 3 – Sudáfrica, 1

España: Sandra Paños; Marta Torrejón, Irene Paredes, Mapi León, Marta Corredera; Virginia Torrecilla, Vicky Losada (Aitana Bonmatí, min. 45), Alexia Putellas (Nahikari García, min. 73); Amanda Sampedro (Lucía García, min. 45), Mariona Caldentey y Jenni Hermoso.

Sudáfrica: Andile Dlamini; Lebohang Ramalepe, Noko Matlou, Janine Van Wyk, Nothando Vilakazi; Refiloe Jane, Kholosa Biyana; Amanda Mthandi (Jermaine Seoposenwe, min. 56), Linda Motlhalo (Busisiwe Ndimeni, min. 52), Thembi Kgatlana; y Ode Fulutudilu.

Goles: 0-1, min. 25: Kglatlana; 1-1, min. 69: Jenni Hermoso; 2-1, min. 83: Jenni Hermoso; 3-1, min. 89: Lucía García.

Árbitra: María Belén Carvajal (CHI). Amonestó a Van Wyk (min. 68) y Biyana (min. 77) y expulsó por doble amarilla a Vilakazi (min. 60 y 82).

