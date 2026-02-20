España solicitará a la UE retirar sanciones contra Delcy Rodríguez

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció este viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea (UE) que retire las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La iniciativa surge tras aprobación de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional (AN) este jueves.

«Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos«, declaró Albares en declaraciones a la prensa.

Asimismo, mencionó que cuando la Unión Europea establece sanciones individuales «siempre deja fuera a presidentes y ministros de Exteriores para mantener el cauce de diálogo abierto». Sin embargo, recordó que el presidente contitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, también recibió sanciones por parte del bloque.

Al referirse a Ley de Amnistía, la describió como «una señal fuerte de que Venezuela camina por el camino adecuado», y se mostró confiado en que sea «lo más amplia posible» y que sirva para que «los presos salgan a la calle», a la par que animó a Rodríguez a «seguir dando pasos en esa dirección».

«Es una buena señal que se haya aprobado por unanimidad, con todos los votos, también los de la oposición», subrayó el ministro español, quien también señaló que «es fundamental acompañar en este momento a Venezuela».

Diálogo y reconciliación

Las autoridades ya aplicaron esta medida tres veces en el pasado.

Se aplicó por primera vez en el período presidencial del comandante Hugo Chávez Frías (1999–2013), siendo el hito más significativo en materia de reconciliación política el Decreto emitido a finales de 2007.

La segunda etapa de estas medida se desarrolló bajo la gestión del presidente Nicolás Maduro Moros (2013–Presente), como una herramienta predilecta para facilitar procesos de diálogo con diversos sectores de la sociedad.

En la actualidad, la iniciativa avanza de la mano de la actual Mandataria encargada de la nación bolivariana, quien pidió en esta tercera etapa que la misma “sea una ley que sirva para reparar las heridas que dejó la confrontación política, desde la violencia y el extremismo”.

F/Radio Miraflores