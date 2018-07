Así fue la espectacular fuga del ladrón que ha puesto en jaque a Francia

Drones, un helicóptero y un comando armado, equipado y especialmente bien informado. Así se produjo la fuga sin heridos y de sólo “unos minutos” con la que el ladrón francés Redoine Faïd logró escapar por segunda vez de una prisión el pasado domingo.

El domingo por la mañana, dos hombres llegan a un aeródromo de Lognes, en el departamento de Seine-et-Marne, donde se encuentra la prisión, para una clase de vuelo que habían reservado quince días antes. Armados con pistolas, toman como rehén al piloto y le obligan a volar a Melun, a unos treinta kilómetros al sur. Allí, recogen a un tercer cómplice, enmascarado, antes de volar a la prisión de Réau, a unos diez kilómetros de allí.

Alrededor de las 11:00 hora local, Pamela, una vecina que vive a pocos kilómetros de la prisión, ve “un helicóptero que pasa sobre mi cabeza”. “Estaba volando muy bajo, me sorprendió”, explica a la agencia AFP.

Dentro de la prisión, los detenidos están en las salas de visita. Entre ellos, Redoine Faïd, de 46 años, un reincidente que ya había escapado de otra prisión en 2013 y que, por tanto, es mantenido bajo vigilancia y ha sido llevado al box por dos supervisores. El reo está solo con su hermano.

A las 11.28 horas el helicóptero, un Alouette II beige, “no se posa realmente, si no que se mantiene elevado ligera,emte” sobre el patio principal de la prisión. El “comando muy bien preparado” probablemente conocía cómo eran las istalaciones gracias a unos drones, según la Ministra de Justicia Nicole Belloubet, que aseguró ayer que aviones no tripulados sobrevolaron las instalaciones hacía unos meses. Las atalayas donde se encuentran los guardias armados no tienen vistas sobre el patio principal, según el representante local del sindicato FO-Penitenciaría, Martial Delabroye.

Dos de los cómplices bajan del helicóptero, un tercero permanece con el piloto. Los dos hombres usan “pasamontañas y brazaletes policiales”, están equipados con “rifles de asalto tipo Kalashnikov” y una amoldadora.

Lanzan botellas de humo en el patio y se dirigen por “un camino pequeño que normalmente solo utilizan los supervisores”. A partir de ahí, “solo hay unos diez metros entre el patio y las salas de visita”.

Los guardias, desarmados, se refugian y dan la alerta. Mientras tanto, los dos hombres abren la puerta con la amoldadora y buscan a Redoine Faid. Una vez dan con él, el grupo se va en helicóptero sin dejar herir. La operación de fuga no dura ni diez minutos.

Un poco más tarde, el helicóptero Alouette II es hallado en Gonesse, unos sesenta kilómetros al norte de la prisión. En este lugar, un cuarto cómplice esperaba al equipo al volante de un Renault Mégane negro. Allí abandonan al piloto, que es hallado en estado de shock, e incendian el helicóptero con un cóctel Molotov.

Vuelven a huir y abandonan el vehículo en el centro comercial O’Parinor en Aulnay-sous-Bois, al norte de París, junto a la autopista A1, a la que se dirigen con otro vehículo.

El gobierno francés ha movilizado a unos 2.900 policías y gendarmes por todo el país para encontrar al ladrón y se han reforzado los controles fronterizos. A estas horas Redoine Faïd es el hombre más buscado de Francia.

”Las fuerzas policiales están completamente movilizadas para encontrar a esta persona”, ha afirmado el primer ministro Edouard Philippe a la radio RTL. “Sabemos que es peligroso. Sabemos que es una persona decidida y quiero encontrarlo lo antes posible”, ha asegurado.

Su hermano ha sido detenido y el piloto del helicóptero está en el hospital. La ministra Nicole Belloubet ha abierto una “inspección” con la intención de averiguar “si ha habido un fallo en términos de seguridad activa o pasiva” en la prisión.

Rédoine Faïd, de 46 años, es un fanático de las películas de aventuras, el autor de un libro de confesiones sobre su vida criminal y un ladrón en serie de bancos y camiones blindados. ”Es alguien que tiene la libertad en su ADN. También tiene el romper la ley en su ADN”, ha afirmado Laurent-Franck Lienard, el abogado de la familia de Fouquet, a la radio RTL. “Si había un recluso al que vigilar de cerca, era él”.

Faid es un fanático de Robert De Niro, Michael Mann y Steve McQueen, según el periodista Frederic Ploquin, quien lo trató varias veces mientras investigaba un libro sobre los bajos fondos franceses. “Siempre trató de llevar a la realidad todas esas cosas que aprendió en las películas”, afirma Ploquin. “Esta fuga es muy de su estilo”.

Faïd había sido condenado hace menos de tres meses a 25 años de cárcel como organizador de un atraco a un furgón blindado que provocó la muerte de una policía en 2010 en Val-de-Marne, en las afueras de la capital francesa.

En 2017, fue sentenciado a diez años por haberse escapado de la cárcel el 13 de abril de 2013. En esa ocasión, utilizó explosivos y retuvo a funcionarios. Esa fuga llevó a que Francia -además de movilizar a sus fuerzas del orden- lanzara una orden internacional de busca y captura ante la sospecha de que había huido a algún país vecino, pero el preso fue capturado seis semanas después, de madrugada, en un hotel de la región de París.

