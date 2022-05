Especulaciones: ¿Pochettino o Kylian Mbappé, a quién creer?

El director técnico del Paris Saint-Germain (PSG), Mauricio Pochettino, no pudo evitar la pregunta sobre el futuro futbolístico del estelar Kylian Mbappé, ante la cual aseguró que desconoce la decisión del jugador.

«No la conozco, es una cuestión personal, vinculada con el club», respondió el argentino en la rueda de prensa previa al último partido de la temporada 2021-2022 de la Ligue1, en el que los rojiazules recibirán en el parque de los Príncipes, ya como campeones de Francia, al discreto Metz.

De acuerdo con el entrenador, no le corresponde hablar de ese tema, sobre el que “abundan las informaciones y los rumores”.

La salida de Mbappé hacia el Real Madrid o su renovación con el PSG centra la atención del fútbol mundial, una decisión esperada para este fin de semana, en medio de especulaciones.

Arrastrado hacia el culebrón de la primavera, Pochettino expuso su deseo personal de que el francés de 23 años siga con el equipo parisino, aunque la continuidad en el banquillo del propio técnico no esté garantizada, pese a restarle un año de contrato.

Quisiera que se quede por varios años, no puedo mentir al respecto, pero no tengo información y no sé qué va a pasar, insistió.

La prensa francesa afirma que el destino del goleador será anunciado el fin de semana, mientras en los medios madridistas ha desaparecido la confianza en que Mbappé se vestirá de merengue en junio, asumiendo la posibilidad de la renovación con el club de la Ciudad de la luz.

T/Prensa Latina

F/Archivo