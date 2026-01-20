El esquiador de fondo Nicolás Luis Claveau representará a Venezuela en los JJOO de Invierno 2026

El ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, junto a la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, recibió al esquiador de fondo Nicolás Luis Claveau, quien arribó este domingo al país procedente de Quebec, Canadá, con el objetivo de renovar su documentación venezolana y formalizar su representación nacional de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

“Me siento muy orgulloso de representar a mi país de nacimiento, porque siempre lo he llevado en mi corazón”, expresó Claveau que permanecerá en Venezuela una semana para cumplir con los trámites administrativos y sostener encuentros institucionales.

Logro histórico

El criollo clasificó a la máxima justa deportiva el pasado 28 de noviembre en el Campeonato Mundial de Esquí celebrado en Rukatunturi, Finlandia, con un tiempo de 28:32,3 y un puntaje total de 214,10, una marca notablemente inferior al límite de 300 puntos exigido para la clasificación.

Con esta acción Claveau se convirtió en el primer atleta venezolano en clasificar en esquí de fondo a una cita olímpica, lo que lo transformaría en el sexto deportista del país en conseguir un cupo a los Juegos Olímpicos de Invierno.

El esquiador competirá en dos pruebas de esquí de fondo en Milán-Cortina 2026: el sprint de un kilómetro y la carrera de 10 kilómetros, disciplinas que se disputarán bajo condiciones climáticas exigentes, con temperaturas cercanas a los –5 °C.

Agradecimiento

En el marco de su visita oficial al país, el atleta de esquí de fondo dirigió un mensaje especial a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, como muestra de gratitud y compromiso por el respaldo institucional brindado a su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno.

“Un saludo presidenta, estamos aquí en Venezuela haciendo los trámites correspondientes para poder cumplir un sueño de representar a mi país de nacimiento en Italia, el orgullo no me cabe en el pecho, estoy muy emocionado y agradecido por el recibimiento, me han tratado como un rey”, reconoció.

Sólido acompañamiento

Por su parte, el ministro Cardillo ratificó el respaldo institucional al atleta. “Con Nicolás Claveau estamos seguros de que Venezuela tendrá una digna participación en los Juegos Olímpicos de Invierno y cuenta con todo lo que necesite para participar en esa cita deportiva”.

Claveau manifestó su preferencia por una uniformidad con los colores de la chaqueta tricolor, símbolo que desea portar en su participación internacional.

Soto resaltó que el COV ha mantenido contacto permanente con el entorno familiar del atleta en Canadá, a fin de coordinar todos los aspectos necesarios para que Venezuela esté nuevamente presente en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

“Nicolás tiene ese deseo, las ganas y pasión de competir por lo que estaremos allí acompañándolo y toda Venezuela estará pendiente de él en los Juegos Olímpicos de Invierno, donde y vestirá los colores de nuestra patria, así que felicitaciones desde ya”, resaltó la presidenta del COV.

Con este encuentro, el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Venezolano reafirman su compromiso con los atletas que desde distintas latitudes, representan con orgullo a Venezuela en la élite del deporte mundial.

F/Prensa Mindeporte