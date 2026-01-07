«Estaban durmiendo y les explotó una bomba»: Cabello denuncia muerte de civiles en el ataque de EE.UU.

El ministro venezolano para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, señaló este martes que EE.UU. cometió «un terrible crimen» contra Venezuela al bombardear y asesinar civiles mientras dormían, para secuestrar al presidente de la nación, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

«Sabe el imperialismo que ha cometido un terrible crimen, que han asesinado a civiles que estaban durmiendo y no tienen nada que ver y les explotó una bomba», denunció Cabello durante un acto de masas en Caracas para repudiar el ataque militar ordenado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y exigir la liberación inmediata de Maduro y Flores.

Agregó que «el imperialismo» también sabe que con sus acciones está «incumpliendo y violando todas las leyes internacionales y sus propias leyes internas», además de que tiene en su territorio a «un prisionero de guerra», que es Maduro, que fue «secuestrado» en su país, donde «fue electo por la mayoría de los venezolanos para ser el presidente constitucional».

Por ello, remarcó el alto funcionario, hoy las voces del pueblo venezolano y de la comunidad internacional «se levantan» para exigir que «devuelvan a Nicolás y a Cilia», quienes han sido acusados por EE.UU. de ser supuestamente «narcoterroristas», señalamiento del que se declararon inocentes ante una corte estadounidense en Nueva York, donde los mantienen privados de libertad.

T/RT