Establecidos montos y plazo del pago de impuestos por motocicletas en Caracas

Entre cinco y diez unidades de cuentas dinámicas (UCD equivalentes en euros, según la tasa del BCV) corresponderán cancelar en impuestos por una motocicleta en el municipio Libertador de Caracas.

Este tributo, según una nota publicada por el diario Últimas Noticias, debe ser pagado en el primer trimestre del año. El monto varía de acuerdo con la cilindrada: las motos de menos de 200 cc pagan 5 UCD. Las que tienen una cilindrada entre 200 cc y 400 cc deben cancelar 7 UCD.

En el caso de motos de más de 400 cc, el impuesto es de 10 UCD. Las motocicletas deportivas, sin importar la cilindrada, también pagan 10 UCD.

Para cumplir este compromiso, el contribuyente deberá ingresar al portal caracas.sigat.net y seguir las especificaciones del sitio web.

En Chacao, el pago se hace a través de la oficinavirtualchacao.gob.ve. Se puede cancelar hasta el 9 de febrero.

Mientras en Sucre, se debe visitar la web sucre.sigat.net; por su parte, en Baruta los impuestos se cancelan por alcaldiabaruta.gob.ve/tramites/semat/.

En El Hatillo se debe ingresar a elhatillo.net.ve/appweb.

Hasta el 31 de enero todas estas alcaldías otorgan un descuento del 10%.

T/MAZO