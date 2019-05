Estaciones de servicio de Lagunillas tendrán horario especial de atención

Quedó prohibido el llenado de pimpinas en las estaciones de servicio

Con la finalidad de reordenar el proceso de distribución de combustible en el municipio Lagunillas, el alcalde, los cuerpos de seguridad y los propietarios de las estaciones de servicio definieron una serie de estrategias y acciones dirigidas a mejorar el servicio de venta de combustible.

“Tenemos que hacer un uso óptimo y racional de este recurso vital para la dinámica económica del país. Tratan de limitar el acceso que podamos tener a él a través de los bloqueos y amenazas a las empresas mundiales que transportan el combustible, causando un gran daño al pueblo, a la economía local y a la nación.

Nuestro llamado es a la reflexión, a trabajar en conjunto, a ser conscientes de lo que estamos viviendo, pero sobre todo, a crear estrategias que nos permitan superar la situación”, explicó el alcalde del municipio, Leonidas González.

Una de las medidas establecidas para surtir el combustible a la población es el horario que será de 6:00 am a 8:00 pm para las estaciones que no tienen planta y de 6:00 am a 10:00 pm para las que sí disponen de ellas.

Asimismo, se acordó la activación de una sala situacional para seguir de cerca la distribución de la gasolina y se le asignó al transporte público la estación de servicio Palma Zuliana y a los vehículos oficiales la estación de servicio Tasajeras Norte.

Otra de las medidas acordadas en la reunión fue la prohibición de llenar pimpinas y el anuncio de la realización de un censo para conocer cuáles comercios cuentan con planta eléctrica y si requieren de un surtido especial. Igualmente se hará con los camiones cisterna que participan en el plan de contingencia de distribución de agua.

“En el caso puntual de los motorizados, evaluamos la implementación de un mecanismo que permita controlar el despacho de gasolina, posiblemente a través de un ticket”, indicó.

“Por otra parte, mantenemos el despacho de 30 litros para vehículos particulares y acordamos llenar 50 litros para camiones y transporte público, así como la mayor colaboración posible para el sector salud”, enfatizó el alcalde de Lagunillas.

González designó una comisión especial para tratar el tema y mantener informada a la colectividad sobre el despacho en las 12 estaciones con las que cuenta el municipio Lagunillas, con el objeto de evitar largas colas y la pernocta en las estaciones de servicio.

TyF/ Yajaira Iglesias

Lagunillas