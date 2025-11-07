Estado Miranda es el primero del país con pago digital de transporte público

El estado Bolivariano de Miranda se convirtió en la primera entidad del país en implementar el pago del pasaje digital en las unidades del transporte, gracias a la alianza entre el Ejecutivo regional, el grupo financiero Bancamiga y la aplicación tecnológica Movi.

“Hoy Miranda da un paso importante en la Revolución tecnológica con respecto al pago digital del pasaje”, enfatizó Serrano, al tiempo que explicó que con esta nueva herramienta, los usuarios también podrán saber la ubicación de las unidades y el tiempo de llegada a las paradas.

El gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, detalló que en una primera fase 3500 transportistas mirandinos ya se encuentran suscritos a la aplicación; mientras que los restantes estarán progresivamente instalando el código QR en sus unidades.

Serrano calificó como histórico el hecho de que Miranda es primero en la digitalización del pasaje.

En el encuentro que se llevó a cabo este jueves en las instalaciones del Polideportivo José Joaquín Papá Carrillo, del municipio Sucre, con delegados de las diferentes líneas de transporte público de la región y representantes de Bancamiga, Serrano anunció que también se adelantan planes de renovación de la flota, y adquisición de repuestos para mejorar las unidades, brindar mayor confort a los usuarios y fortalecer la economía de los conductores.

Ratificó el respaldo al sector transporte de la entidad y aseguró que desde la Gobernación de Miranda se generarán políticas que favorezcan a la colectividad.

Finalmente, señaló que el dinero en efectivo dejará ser un problema para los usuarios, ya que de forma rápida podrán acceder, a través de la aplicación, a sus cuentas bancarias y realizar el pago del pasaje.

Era digital

Durante la actividad, el presidente de la junta directiva de Bancamiga, José Simón Elarba, recalcó que la iniciativa fue propuesta por el gobernador Elio Serrano debido a la necesidad de la digitalización de la economía por la movilidad que eso representa.

“Ideas tiene mucha gente y desarrollo tecnológico hay bastante, pero tener un gobernador que haya decidido impulsar esto de manera inmediata para poderlo hacer realidad y resolver la necesidad de un pueblo es bastante significativo”, explicó.

Elarba celebró la alianza por sumarle al banco 3500 nuevos clientes, los cuales dependiendo de sus capacidades de pago y de ingresos, podrán recibir nuevos beneficios financieros.

Los transportistas de Miranda agradecieron al Gobierno Bolivariano por buscar las estrategias efectivas que beneficien a los conductores de los 21 municipios de la entidad.

El presidente del movimiento Bolivariano Sindical de Transportistas, Jorge Mujica, puntualizó que en esta primera fase se atenderán al transporte público urbano, suburbano e interurbano, para posteriormente atender a los taxistas y motorizados.

T y F/Prensa Gobernación de Miranda