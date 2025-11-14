Estado venezolano se adhiere a la Comisión de Bosques y Clima de la OTCA

Venezuela se adhirió a la propuesta de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), sobre la activación de la Comisión de Bosques y Clima, instancia que se crea para fortalecer el multilateralismo y la soberanía de los pueblos, de los 8 países que la integran que además de Venezuela, son: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.

La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, durante su participación en el Encuentro de Ministros de Ambiente, realizado en la 30 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se realiza en Belém Do Pará, Brasil.

En este sentido, dijo que, en Venezuela, por ejemplo, son 1.078 comunidades indígenas que, desde las Salas de Gobierno Comunal, tendrán la responsabilidad de ejercer la autoridad ambiental y conducir la ejecución de proyectos, con una visión ecosocialista y en defensa del Amazonas.

Insistió que, en Venezuela, existen científicos, tecnólogos y universidades que pueden aportar, a fin de construir una ruta de trabajo conjunta con los países amazónicos y que sea ejecutada en articulación con los habitantes del Amazonas. Finalmente, Ricardo Molina agradeció a los países que han demostrado solidaridad a la nación, al pueblo venezolano y por la defensa de la paz en toda la región latinocaribeña.

“Los países amazónicos han escuchado la posición de Venezuela, que es una posición firme, es nuestra propuesta. A pesar de la amenaza bélica del gobierno de los Estados Unidos, ante el riesgo de subvertir la paz del país, decimos que solo en paz, nosotros podemos seguir defendiendo los derechos de la Madre Tierra», afirmó.

F/Minec