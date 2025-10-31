Estado venezolano agradece apoyo de Rusia ante agresión de EE.UU.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, expresó este viernes el agradecimiento del Gobierno Bolivariano a Rusia por su postura en defensa de la soberanía de Venezuela, ante las escaladas militares que Estados Unidos libra en el mar Caribe.

«En nombre del presidente Nicolás Maduro, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de Rusia por su inquebrantable apoyo en la defensa de nuestra soberanía», indicó Gil mediante una publicación en su canal de Telegram.

Asimismo, reiteró que Moscú y Caracas se consolidan como aliados estratégicos, «y estamos listos para fortalecer nuestra cooperación en áreas clave de desarrollo y progreso mutuo», agregó el diplomático venezolano.

Previamente, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, declaró que Rusia mantiene contacto con Venezuela y se preparan para responder a sus solicitudes «considerando las amenazas existentes y potenciales», en referencia a la campaña castrense ejercida por Washington.

T y F/ VTV