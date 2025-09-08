Estado venezolano alerta a Unión Africana sobre despliegue militar de EEUU

La República Bolivariana de Venezuela, a través de su viceministro para África, Yuri Pimentel, sostuvo este domingo un encuentro bilateral al margen de la II Cumbre África-CARICOM, con el ministro de Relaciones Exteriores de Angola, Téte Antonio, donde entregó una misiva oficial del presidente Nicolás Maduro dirigida a su homólogo angoleño, João Manuel Gonçalves Lourenço, quien también preside la Unión Africana donde expresa su «profunda preocupación» por el reciente despliegue militar extraterritorial de Estados Unidos en el Caribe.

En la carta, el presidente Maduro detalló que el despliegue incluye equipos y armas con potencial nuclear, y que, a su juicio, amenaza la paz y estabilidad de toda la región.

El documento entregado por Venezuela destaca el llamado de 20 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en defensa de la paz, la estabilidad, la democracia y el desarrollo regional.

El encuentro, que contó con la presencia del director para las Américas, Felisberto Martins, también sirvió para que Venezuela saludara a Angola por su liderazgo al frente de la Unión Africana y destacara su papel en el fortalecimiento de la cooperación en el continente africano.

F/MPPRREE