Estado venezolano denuncia violación de valija diplomática en aeropuerto de Panamá

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia los hechos ocurridos el 24 de febrero de 2026, cuando fue forzada la apertura de la valija diplomática venezolana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la Ciudad de Panamá.

A través de un comunicado oficial, publicado en su cuenta Instagram, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, repudió este atropello, además de exigir al Gobierno panameño cumplir estrictamente las normas que rigen la actividad diplomática y consular, así como dar las garantías plenas de no repetición de esta grave irregularidad.

A continuación, el texto íntegro:

República Bolivariana de Venezuela

Comunicado

Este acto constituye una violación directa y flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, cuyo artículo 27 establece claramente la inviolabilidad de la valija diplomática, la cual no puede ser abierta ni retenida bajo ninguna circunstancia.

La inmunidad de las comunicaciones diplomáticas es un principio esencial para la convivencia entre naciones. Su vulneración sienta un precedente peligroso que afecta la seguridad jurídica de nuestras misiones y atenta contra el derecho a la identidad de la comunidad venezolana residente en territorio panameño.

Ante este atropello, el Gobierno Bolivariano exige garantías plenas de no repetición e insta a las autoridades panameñas a cumplir estrictamente las normas que rigen la actividad diplomática y consular, considerando la voluntad expresada por ambos gobiernos para reactivar los servicios consulares.

Caracas, 24 de febrero de 2026.

VTV