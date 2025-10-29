Estado venezolano garantiza retorno digno a 290 connacionales provenientes de EE.UU.

En una nueva jornada de repatriación humanitaria, un total de 290 venezolanos arribaron al país provenientes de El Paso, Texas, Estados Unidos (EE.UU.), gracias al esfuerzo articulado del Gobierno Bolivariano con la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Este vuelo, identificado como el número 81 dentro del programa, estuvo conformado por 239 hombres, 43 mujeres, un adolescente, cinco niñas y dos niños, quienes fueron recibidos con atención integral y logística especializada, al priorizar su bienestar físico, emocional y social desde el momento de su llegada al territorio nacional.

La Gran Misión Vuelta a la Patria continúa consolidándose como una política de Estado orientada a garantizar el retorno digno y seguro de los venezolanos que, por diversas circunstancias, se encontraban fuera del país. Esta iniciativa representa un puente de reencuentro familiar, reinserción social y reconstrucción de proyectos de vida.

El Gobierno nacional día a día ratifica su compromiso indeclinable con la protección de sus ciudadanos en cualquier parte del mundo. Venezuela es y se mantendrá como una patria que no abandona a sus hijos, que los recibe con amor y que trabaja incansablemente por su bienestar y desarrollo integral.

T y F/ VTV