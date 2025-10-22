Estado venezolano participa en VIII Foro Mundial de Pesca y Exposición de Mariscos Rusia 2025

El VIII Foro Mundial de Pesca y Exposición de Mariscos Rusia 2025, es un espacio en el que convergen países con economías emergentes de América Latina, Asia Pacífico y Arica, donde participa la República Bolivariana de Venezuela, con su variedad de productos.

Vale acotar, que Venezuela ofrece una gran variedad de mariscos, que incluyen crustáceos como camarones, langostinos y cangrejos, y moluscos como calamares, pulpos, almejas y pepitonas, que tienen calidad exportadora.

Este foro se lleva a cabo desde este miércoles 22 de octubre, hasta el viernes 24. El evento contará con la participación de 345 expositores, que incluyen importantes compañías rusas e internacionales, y se centrará en el papel fundamental de los productos del mar en la seguridad alimentaria mundial y las tendencias dietéticas.

El punto central del evento será la sesión plenaria, “Consumo global de pescado: motores de crecimiento, oportunidades de producción”, programada para el 24 de octubre a las 12:00 del mediodía en el Salón de Conferencias D2-D3.

