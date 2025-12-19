Estado venezolano presente en inauguración de la Feria China International Travel Mart

Bajo el lema «Innovación y Smart Tourism», se inauguró este 19 de diciembre la Feria China International Travel Mart (CITM) 2025. Más de mil representantes de 80 países comparten experiencias y explorarán nuevas oportunidades de inversión en esta plataforma mundial.

La ceremonia inaugural estuvo presidida por el viceministro de Cultura y Turismo de la República Popular China, Gao Zheng. En la gala participó la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, junto al embajador Remigio Ceballos y el ministro consejero de Venezuela, Francisco César.

Gómez saludó a las autoridades de alto nivel presentes, entre ellos, al secretario saliente de la ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, a quien agradeció por el trabajo incansable que realizó en pro de la actividad turística como eje transversal de la economía mundial.

La CITM es organizada por la Administración Nacional de Turismo de China en colaboración con instituciones líderes del sector. Su propósito fundamental es fomentar la apertura de mercados, el intercambio cultural y potenciar la capacidad de innovación tecnológica aplicada al turismo a nivel global.

Esta vitrina, consolidada como el encuentro profesional más grande e influyente de Asia, congrega en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Haikou, hasta el 21 de diciembre, a empresarios y turoperadores de este sector.

F/Mintur