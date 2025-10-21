Estado venezolano realiza despliegue para atender daños por lluvias en Oriente

El Gobierno nacional mantiene desplegados equipos especializados en los estados Anzoátegui, Sucre y Monagas para atender los daños en la infraestructura vial, ocasionados por las intensas precipitaciones asociadas con la onda tropical número 48.

En el municipio Peñalver del estado Anzoátegui, se registró el colapso de una alcantarilla en el sector San Miguel. Los equipos se encuentran en la zona con presencia de maquinaria necesaria para el abordaje y restauración de la afectación, informó en redes sociales, el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez.

Confirmó además el colapso total del puente La Fuente en el estado Sucre, lo cual interrumpió la conexión vial entre Cumaná, Cumanacoa y San Antonio de Capayacuar, estado Monagas, a través de la Local 01.

Adicionalmente, se atiende la emergencia presentada en Sucre, donde colapsó el puente La Aricagua I, ubicado en el Ramal 20. Este derrumbe interrumpió totalmente la comunicación vial entre Cumanacoa y Aricagua.

