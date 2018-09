Estado venezolano realizará reuniones mensuales para abordar temas conjuntos con el sistema de Naciones Unidas

La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez y el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, sostuvieron un encuentro con Peter Grohmann, coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas y representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Venezuela, donde acordaron reforzar los mecanismos de coordinación en el ámbito de los programas de protección social, los cuales serán evaluados mensualmente con las Agencias y Programas de la ONU.

La actividad que se llevó a cabo este miércoles en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva en Caracas, contó con la participación de los vicepresidentes para el Área Social, de Planificación, y los ministros que integran el Gabinete Ejecutivo que tienen además responsabilidades con el referido organismo.

Durante su intervención, la vicepresidenta Rodríguez informó que en la reunión fueron abordados los temas referidos a la educación, la salud, alimentación, la preservación del medioambiente y todo lo social en general, enmarcado en la protección que lleva a cabo el Gobierno Bolivariano a través de las múltiples Misiones Sociales creadas por el comandante Hugo Chávez y profundizadas por el presidente Nicolás Maduro.

“En esta reunión fueron abordados temas referidos a todas las áreas de cooperación, con un objetivo común entre Venezuela y las Naciones Unidas que es el derecho a la paz y el derecho al desarrollo de los pueblos”, dijo Rodríguez.

La vicepresidenta criticó que no sea expresado en indicadores formales la inversión social que otorga el Gobierno Nacional para la protección del pueblo, que ha sido víctima de una voraz guerra económica promovida en parte por las sanciones unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea.

“Hemos abordado aspectos de la inversión social que hace Venezuela en el área de salud, educación y lo social y vimos como muchas veces eso no se refleja en indicadores formales, que es lo que se llama lo no monetario. No está expresado en los subsidios que otorga la Revolución Bolivariana y particularmente el modelo del Socialismo Bolivariano para la atención directa de la población”, manifestó.

Rodríguez anunció que solicitaron a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), su intervención ante los gobiernos que obstaculizan los trámites para la ejecución del puente aéreo -que lleva a cabo la Cancillería venezolana- para los venezolanos que desean regresar al país a través del Plan Vuelta a la Patria.

“Ayer cuando nos reunimos le decíamos que tenemos que garantizar los derechos humanos de nuestros connacionales que se encuentran en otros países y que de alguna forma han visto vulnerados sus derechos a la dignidad, al trabajo, al salario, sus derechos humanos y garantías en general, hemos pedido ese apoyo técnico”, expresó.

Por su parte, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, destacó que la agenda 2030 impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, tiene como intención fortalecer la paz y el acceso a la justicia y se compagina con el Plan de la Patria 2013-2019.

“La agenda 20-30 y el Plan de la Patria son instrumentos que se compaginan casi a la perfección, como pocos planes de desarrollo nacional que se compaginan con las Naciones Unidas. Si el mundo lograra alcanzar los objetivos sostenibles para el 2030, estaríamos en presencia de una Revolución desde nuestro punto de vista y Venezuela dará el ejemplo al respecto”, dijo Arreaza.

El Canciller aseguró que mantendrán contacto con las agencias y organismos de las Naciones Unidas, quienes han dado respuestas ante las agresiones unilaterales y el bloqueo económico que sostiene Estados Unidos, gobierno que ha vulnerado los derechos humanos y sociales del pueblo venezolano.

“Siempre ha estado las Naciones Unidas al lado del gobierno venezolano, y es precisamente lo que debe hacer ONU cuando se trata de imponer la fuerza unilateral, debe activarse la fuerza multilateral. Cooperando con Venezuela y países que sufren agresiones unilaterales podremos salvaguardar su soberanía y derechos sociales de los pueblos”, aseveró.

Tras culminar la reunión, el coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas, Peter Grohmann, manifestó su beneplácito de reforzar los mecanismos de integración entre el organismo internacional y el gobierno de Venezuela, razón por la cual calificó de constructivo el encuentro que permitió conocer de primera mano los programas que ejecuta Venezuela para la protección de sus ciudadanos.

“Estamos en una fase para identificar las prioridades para el futuro, en el marco de cooperaciones para el país y obviamente atenderemos tanto los temas de urgencia, de medio y largo plazo, siempre bajo el esquema de desarrollo sostenible. Vamos a darle seguimiento a los desafíos que adelanta el país”, declaró.

