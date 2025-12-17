Estado venezolano rechaza informe de Volker Türk por falta de credibilidad

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, rechazó el informe presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk, al considerar que no refleja la realidad del país y que se encuentra alineado con los intereses de grandes potencias, en detrimento de los principios fundamentales de la ONU.

En una publicación difundida a través de su canal de Telegram, Gil señaló que “la falta de credibilidad del supuesto informe sobre Venezuela, revela un preocupante distanciamiento del sistema de la ONU respecto a la auténtica defensa de los derechos humanos para alinearse más con los intereses de potencias que condicionan su financiamiento a cambio de favores políticos, poniendo en riesgo los principios fundamentales establecidos en la Carta de la ONU”.

El diplomático venezolano enfatizó que es un deber moral rechazar de manera contundente la actuación del Alto Comisionado. “Mientras ignora el asalto por parte de Estados Unidos a un buque con petróleo venezolano, elabora un informe repleto de falacias que se suma a los ataques contra nuestro país”.

Asimismo, Gil puntualizó que esta postura compromete la credibilidad del organismo internacional y cuestiona su imparcialidad. “Esta situación no solo socava la credibilidad de la ONU, sino que también pone en tela de juicio su compromiso con la justicia y la equidad en el ámbito internacional”.

Venezuela reafirma su posición crítica frente a los señalamientos del ACNUDH y ratifica su defensa de la soberanía nacional y de los principios de justicia internacional.

F/VTV