En nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el canciller Yván Gil expresó su reconocimiento a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en apoyo al diálogo, la paz y el respeto al principio de no intervención, tal como está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas.

La posición mexicana fue valorada como un gesto de coherencia diplomática y compromiso con los principios fundamentales del derecho internacional.

Gil manifestó que Venezuela reitera su firme compromiso de proteger al Caribe como una Zona de Paz, así como de salvaguardar la soberanía nacional y el derecho legítimo a la defensa y a la autodeterminación.

Finalmente, dijo que abogan por el respeto a los canales de comercio y navegación seguros para todas las naciones, lo que destaca la importancia de preservar la estabilidad regional y garantizar condiciones que favorezcan la cooperación y el desarrollo compartido.

F/VTV