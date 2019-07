“Estados Unidos deja sin protección a venezolanos en su territorio al no respetar Carta de la ONU”

«Estados Unidos deja sin protección a las venezolanas y los venezolanos en su territorio al no respetar la Carta de la ONU», alertó este martes el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, ante el incumplimiento de la administración de Donald Trump de los protocolos establecidos en la Convención de Viena, que contempla la protección de los bienes, el resguardo de los edificios y la protección de los ciudadanos, en medio de cualquier conflicto.

«El Gobierno de los Estados Unidos no le está dando la acreditación a Turquía; el Estado receptor no está dispuesto a que nuestros archivos y bienes estén bajo la protección de Turquía. El gobierno estadounidense es el responsable de que nuestros ciudadanos en EEUU no estén bajo esa protección», precisó el diplomático venezolano al ofrecer un balance sobre su gira por países de Europa, desde las instalaciones de la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, en Caracas.

Ante las sanciones económicas y financieras del gobierno estadounidense contra el pueblo venezolano, el canciller también subrayó que la Revolución Bolivariana profundizará aún más sus relaciones con la República Popular China, ante el nombramiento -en Roma- del viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales de la nación asiática, Qu Dongyu, como nuevo director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

«Es necesario alzar la voz para defender a los pueblos que están siendo agredidos con las mal llamadas sanciones, que son medidas coercitivas, unilaterales, incluso, el preámbulo de un conflicto armado, que afectan el desarrollo de los Pueblos», sentenció.

Cuba y Turquía atenderán a venezolanos

que esperan por trasplantes médicos

«Cuba está dispuesta atender a quienes están esperando por un trasplante médico y Turquía también se suma a la cooperación para garantizar la salud a los venezolanos», dijo el canciller Arreaza durante la rueda de prensa efectuada en la sede protocolar de la Cancillería venezolana, a propósito de los efectos generados por las agresiones económicas y financieras del gobieno estadounidense contra nuestro país.

Puntualizó, en ese sentido, que autoridades italianas asumirán el costo de tratamientos médicos para pacientes que esperan un trasplante.

El Papa podría participar en el diálogo

Como parte de los esfuerzos de la Diplomacia Bolivariana de Paz, el titular de la cartera para Relaciones Exteriores reiteró el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al Papa Francisco, para que El Vaticano se incorpore en las mesas de diálogo en nuestro país, para neutralizar las acciones violentas de grupos fascitas que pretenden desestabilizar la institucionalidad democrática del país suramericano.

«Llueva, truene o relampaguee nosotros insistiremos tercamente en la vía del diálogo. El presidente Nicolás Maduor seguirá por la vía del diálogo», expresó.

Arreaza informó, en ese sentido, que sostuvo una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell y a nombre de su Gobierno reiteró el apoyo al diálogo de Oslo. Al mimso tiempo, anunció que la próxima semana se espera recibir la visita del representante especial de la Unión Europea, Enrique Iglesias, para participar en las mesas de diálogo impulsadas por el Gobierno venezolano.

Finalmente, sobre la normalización de las relaciones bilaterales con Alemania (que contempla el intercambio con algunas empresas de ese país y el retorno de la piedra Kueka, propiedad del pueblo Pemón, entre otros asuntos) el diplomático venezolano puntualizó que éstas se regirán por el respeto mutuo.

T/Luis Lovera Calanche

F/@CancilleriaVE