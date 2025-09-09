Estados Unidos dirige todo el narcotráfico de Sudamérica y el mundo

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una entrevista exclusiva con el medio de comunicación ruso RT, cuestionó la legitimidad de las investigaciones contra cárteles latinoamericanos y destacó la hipocresía de los Estados Unidos (EE.UU.), que no investiga sus propias redes internas, sabiendo que desde allá «dirige todo el narcotráfico».

El jefe de Estado insistió en que «existe el Cártel del Norte, que es clandestino». El 85 % de los miles de millones del narcotráfico internacional anual están en los bancos de Estados Unidos. Ahí está el cártel, que lo investiguen y lo descubran». Asimismo, afirmó que «Venezuela es libre del fenómeno del narcotráfico; aquí no hay ni una hectárea sembrada de hoja de coca, no hay laboratorios de cocaína y lo que entra por la frontera, nosotros mismos lo destruimos».

Detalló que el «87% de la cocaína que se produce en Colombia sale por el Pacífico, el 8% sale por el norte de la Guajira colombiana y el 5% intenta pasar por Venezuela, en la que nosotros logramos incautar y destruir más del 70%, cifras oficiales de la Organización Mundial contra el Narcotráfico». Además, explicó que la Organización Mundial de Aduanas dice que «toda la cocaína está siendo trasladada en navieras y empresas ecuatorianas».

En ese sentido, el mandatario nacional expresó que el imperio estadounidense tiene un plan de guerra para tratar de forzar su hegemonía política, económica, cultural y militar en el mundo: «Es imposible que lo haga porque surgió un nuevo mundo multipolar, que es un hecho; ya las nuevas regiones potencias son un hecho».

F/VTV