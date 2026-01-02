“Hoy por hoy pudiéramos decir Estados Unidos no dispone de ninguna fuerza política aliada en Venezuela, porque esta señora llamada María Machado —en Venezuela la llaman la “Sayona”—, tiene el 85% de rechazo, de repudio total de la sociedad venezolana. Jamás, ni ella, ni lo que ella representa tendría capacidad para gobernar este país”, aseguró el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

En este sentido, el jefe de Estado aseveró que esto lo saben en Estados Unidos, “y tienen que saber que nosotros, las fuerzas patrióticas del país, el presidente Maduro y mucho más allá del PSUV, mucho más allá del Gran Polo Patriótico, en este momento tiene por encima del 70% de respaldo en la lucha que estoy dando por la defensa de la soberanía nacional y por la paz. Por encima del 70%”, afirmó.

Asimismo, el presidente Maduro destacó que esos números no se habían tenido. “Y vaya que aquí ha habido apoyo al Comandante Chávez en todas sus etapas y vaya que nosotros hemos adquirido apoyo en distintas etapas, como lo hemos demostrado en procesos electorales”, subrayó.

Además, enfatizó que estos números son contundentes, que dicen el nivel en el que se encuentra la opinión pública nacional y como Venezuela ha logrado el consenso, la unión. “Yo la llamo la unión perfecta, popular, militar, policial, pero inclusive pudiéramos llamarlo la unión más amplia de todos los sectores, la unión nacional que jamás habíamos tenido”, expresó el jefe de Estado.

“Esa es la respuesta inmunológica natural de la sociedad venezolana a la agresión ilegal, desproporcionada y amenazante, guerrerista que hemos sufrido durante 28 semanas continuas”, puntualizó el mandatario nacional.

F/VTV