Estados Unidos secuestró petrolero ruso en el Atlántico Norte

El Comando Europeo de Estados Unidos informó que el buque, identificado como M/V Bella 1 de Rusia, fue interceptado en coordinación con el Departamento de Justicia y Seguridad Nacional, como parte de las sanciones aplicadas por Washington contra intereses vinculados a Moscú.

La operación, liderada por el USCGC Munro tras varios días de seguimiento, se llevó a cabo con la participación de varias agencias estadounidenses con competencia internacional, reseñó RDN Venezuela.

Los expertos advierten que el secuestro del buque puede agravar el conflicto diplomático entre los dos gobiernos, con posibles repercusiones en el comercio energético y las rutas marítimas.

Los organismos del sector naval señalan que el procedimiento puede sentar un precedente para futuras acciones contra buques sujetos a medidas restrictivas impuestas por los países occidentales.

La incautación de ambos buques se suma a las operaciones de Estados Unidos contra buques vinculados al comercio energético con Rusia y Venezuela, acciones que varios actores internacionales han calificado de prácticas belicistas e intervencionistas que amplían la presión extraterritorial de Washington en el Caribe y el Atlántico Norte.

REDACCIÓN MAZO