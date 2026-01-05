Estadounidenses protestan en Tribunal Federal de Manhattan en apoyo al presidente Maduro

A las afueras del Tribunal Federal de Manhattan se registra una protesta contra las acciones del régimen estadounidense y solicita la liberación inmediata del presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y de la primera Dama, Cilia Flores.

Los activistas estadounidenses expresan su repudio ante las acciones del presidente Donald Trump, con pancartas y consignas que solicitan la liberación del mandatario venezolano.

Algunos medios de comunicación informan que los manifestantes son reprimidos por las autoridades policiales mientras se realiza una audiencia ilegal en contra del jefe de Estado venezolano.; cientos de manifestantes se encuentran sosteniendo pancartas en apoyo al detenido líder venezolano. Algunas de ellas contienen mensajes como «Free President Maduro» («Liberen al Presidente Maduro»).

Cabe recordar que el jefe de Estado venezolano fue secuestrado junto a su esposa, el pasado 03 de enero, bajo un bombardeo del imperio norteamericano, en una clara violación del derecho internacional y violación a la soberanía.

F/VTV