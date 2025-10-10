“Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos”

El ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, afirmó que las autoridades actúan con máxima diligencia para preservar la paz y evitar un conflicto en el territorio venezolano, tras la activación de medidas de seguridad en varias regiones del país.

“Llamo al pueblo de Venezuela a que tengamos confianza en nuestro líder, comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro, quien está llevando esto paso a paso, pulso a pulso, repito, para preservar la independencia nacional y nuestra soberanía intacta”, señaló Padrino en un video difundido a través de su canal de Telegram.

Padrino explicó que, con el despliegue este viernes de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en los estados Aragua, Falcón y Zulia, se están ejecutando 27 acciones territoriales «contra la campaña aérea y el desgaste sistemático, con el propósito es mantener la cotidianidad, mantener y evitar la parálisis estratégica».

Entre las tareas en curso, el ministro detalló la verificación de reservas alimenticias y capacidad hospitalaria, el uso de radios comunitarias y otros medios locales, la protección de vías y accesos a las principales ciudades, patrullajes marítimos en puertos y aeropuertos, y la documentación y redistribución de medios militares, acciones orientadas a garantizar la normalidad y la seguridad ciudadana.

T/CO