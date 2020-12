Este domingo nos vamos a quitar cinco años de fracaso de la Asamblea Nacional, afirma Maduro

Este domingo 6 de diciembre el pueblo venezolano irá a una elección histórica para superar cinco años de fracaso en la Asamblea Nacional (AN), expresó este martes el líder del Gran Polo Patriótico (GPP) Simón Bolívar, Nicolás Maduro.

“El 6 de diciembre vamos a una elección histórica, nos vamos a quitar cinco años de fracaso y de sanciones; vamos a votar por el futuro. Cinco años tuvimos de calarnos las sanciones”, expresó en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.

Maduro reiteró que la oposición causó dolor, quemaron gente viva y buscaron derrocar la Revolución Bolivariana por medio de la violencia.

También, recalcó que los candidatos de la oposición ahora están promoviendo un discursos anti-Maduro, diciendo que el próximo domingo lo que hay es un plebiscito.

Señaló que Timoteo Zambrano, Henri Falcón, Claudio Fermín y otros dirigentes nacionales de la oposición están haciendo campaña con el sufrimiento del pueblo, causado por las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos.

Maduro detalló que el próximo domingo se elegirá una nueva Asamblea que determinará la continuidad de la política socialista, “el primer regalo de diciembre será la gran victoria del próximo domingo 6 de diciembre en las elecciones de la Asamblea Nacional», aseguró.

Indicó que las elecciones del próximo domingo serán históricas, “elegiremos si queremos una Venezuela independiente, soberana y orgullosa de su historia o si sencillamente le dejamos la Asamblea Nacional a la derecha”, explicó.

Recordó el sabotaje político que ha atravesado el país desde que la oposición venezolana desconoció su presidencia en Venezuela.

“En el 2015 engañaron a la gente, desde la Asamblea Nacional ofrecieron que no iba a ver mas colas en el país. Mucha de su gente no fue a votar porque no creen en ellos, se abstubieron y abstense es un error”, recordó el presidente a la vez que aseguró que crearon una campaña de desprestigio con apoyo de la oligarquía internacional contra la revolución.

T/CO-AVN-Últimas Noticias

F/Prensa Presidencial