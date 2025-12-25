Este es el impresionante ritmo al que aumenta cada segundo la deuda nacional de EEUU

La deuda nacional estadounidense aumenta unos 75.000 dólares por segundo, según afirma Rand Paul, senador republicano por el estado de Kentucky, en su informe anual ‘Festivus’.

El reporte es una recopilación de los multimillonarios gastos que ha hecho el Gobierno federal durante el año, considerados como «exagerados» o «innecesarios». No obstante, Paul resalta que el problema más grande es la deuda misma, que ahora ha aumentado a casi 40 billones de dólares. En total, se han «despilfarrado» 1,63 billones de dólares, incluyendo 1,22 billones destinados solo a cubrir los intereses de la deuda, recoge The New York Post.

Entre los gastos más absurdos, Rand resalta casi 2,5 millones de dólares para que la Fundación Nacional de la Ciencia promueva los insectos como alimento para humanos. Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos utilizó 1,5 millones de dólares para contratar a ‘influencers’ que ayudaran a desalentar el consumo de drogas en comunidades latinas. La iniciativa fue nombrada ‘terapia TikTok’. Adicionalmente, otros 40 millones de dólares se destinaron a campañas para llamar a grupos minoritarios a vacunarse contra el covid-19.

También prestó especial atención a los recursos enviados a experimentos con animales. Algunos de ellos incluyen más de un millón de dólares en obligar a hurones adolescentes a beber alcohol en exceso antes de matarlos, 5,2 millones de dólares para administrar cocaína a perros, y 14,6 millones para observar a monos jugar un videojuego mientras tenían postes de metal atornillados a sus cráneos.

El gasto extranjero también se incluyó en la lista, con más de 240.000 dólares destinados a una caricatura sobre el cambio climático en Pakistán, y otros 1,5 millones en la promoción de películas y videojuegos estadounidenses en el exterior.

