Estrategia de EEUU contra Venezuela es igual a la que se usó para invadir a Irak

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, describió el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe como una «amenaza extravagante y estrafalaria», al comparar la estrategia con la utilizada por Washington para justificar la invasión de Irak.

La presencia militar estadounidense forma parte de una campaña de agresión contra Venezuela que busca desestabilizar la región y justificar una intervención, destacó el jefe de Estado.

En este sentido, recordó que la operación militar contra Irak fue justificada con la «mentira» de la existencia de «armas de destrucción masiva», que nunca fueron encontradas.

Con esta analogía, el presidente Maduro desacredita los pretextos utilizados por Estados Unidos para sus operaciones militares, y sugiere que la situación actual con Venezuela sigue un patrón similar de desinformación y engaño.

​Reyes de las «fake news»

​El presidente Maduro denunció que el Gobierno de Estados Unidos se apoya en una intensa campaña de desinformación para «justificar lo injustificable» contra Venezuela. En ese sentido, llamó a los estadounidenses los «reyes de las fake news», y afirma que esta estrategia busca crear un ambiente de tensión y miedo que sirva como pretexto para una escalada militar que no tiene fundamento y que, además, responde a una estrategia de «cambio de régimen» diseñada para imponer un Gobierno al servicio de la oligarquía norteamericana.

El mandatario nacional insistió en que el Gobierno nacional no cederá ante las presiones y que defenderá con firmeza la independencia y la paz de la nación, por lo que reitera que el país no representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos ni de la región, y que sus acciones son de carácter defensivo.

F/VTV