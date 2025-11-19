Estudiantes de Apure reciben taller sobre uso seguro de la tecnología

En el estado Apure se desarrolló un taller formativo en el Liceo Bolivariano “Manuel Felipe Rodríguez Cortéz”, municipio Achaguas, dirigido a estudiantes de secundaria con el objetivo de fomentar prácticas responsables en el uso de la tecnología, actividad que estuvo a cargo de funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

La jornada se centró en la prevención de riesgos vinculados a los retos virales que circulan en redes sociales, bajo el lema “El Reto es Cuidarme”. Los especialistas promovieron un espacio de debate para generar conciencia sobre las consecuencias que estas dinámicas digitales pueden tener en la seguridad e integridad de los jóvenes.

Durante el encuentro se resaltó la importancia de emplear las plataformas digitales de manera consciente, con el propósito de construir una cultura de autoprotección en la comunidad estudiantil. Se insistió en que el uso adecuado de la tecnología contribuye a reducir la exposición a situaciones de vulnerabilidad.

Los ponentes también abordaron la necesidad de fortalecer la confianza en el hogar y mantener una comunicación sana entre estudiantes y representantes, como estrategia para enfrentar los desafíos que plantea el entorno digital.

F/VTV