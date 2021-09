Eto´o pudiera presidir el fútbol camerunés

El exdelantero camerunés del Barcelona, Samuel Eto´o, anunció sus pretensiones de liderar el fútbol de su país, mediante el lanzamiento de una candidatura para presidente de la federación nacional de este deporte.

‘Hace tres años apoyé un proyecto que parecía prometedor para el futuro de nuestro fútbol, sin embargo, haciendo balance de sus logros, no me arrepiento, aunque las expectativas no se han cumplido’, subrayó el internacional con la selección de Camerún en las copas del Mundo de 1998, 2002, 2010 y 2014.

De cara a la próxima Copa de África de Naciones, que se disputará en enero de 2022 en Camerún, Eto’o aseguró que el torneo será una excelente oportunidad para mostrar al mundo la increíble reserva de talento que siempre ha sido su país.

T/Prensa Latina

F/Archivo