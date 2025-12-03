Eurodiputada Montero: ¡Es inadmisible que Estados Unidos esté amenazando con una invasión a Venezuela!

La eurodiputada Irene Montero denunció que el verdadero objetivo del despliegue militar ordenado por Donald Trump en el Caribe no es la lucha contra el narcotráfico, sino el interés por apropiarse del petróleo venezolano y de las riquezas de Colombia y México.

Montero también cuestionó el hecho de que Trump haya anunciado el indulto al expresidente de Honduras condenado a 45 años de prisión por tráfico de drogas, lo que, según ella, demuestra que su agenda no está orientada a la lucha contra el crimen organizado, sino al control de los recursos estratégicos de la región.

«Es inadmisible que Estados Unidos esté amenazando con una invasión a Venezuela. Los grandes narcos no van en lanchas por el Caribe, sino que van a las mismas fiestas de Trump».

Montero destacó que los responsables del tráfico de drogas no viajan en barcos por el Caribe, sino que frecuentan los mismos círculos sociales que el presidente de Estados Unidos. Recordó que, mientras Trump amenaza con bombardeos y operaciones militares contra Venezuela, Colombia y México con el pretexto del tráfico de drogas, indulta a un expresidente condenado por ese delito.

La eurodiputada destacó que las empresas farmacéuticas estadounidenses son responsables de la crisis del fentanilo en Estados Unidos y que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha documentado la participación de empresas de ese país en el blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas.

Montero concluyó que el verdadero motivo de la alineación militar es el control del petróleo venezolano, las riquezas de Colombia y México y la subordinación del Caribe y Cuba como patio trasero de Washington. Destacó que la Unión Europea tiene la obligación legal de rechazar estas violaciones del derecho internacional y advirtió que «Trump es el mayor peligro de la humanidad y Europa no puede seguir siendo amiga, cómplice o socia de este delincuente, porque nuestro apoyo nos convierte en cómplices de sus crímenes».

