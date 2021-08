Evacuan en helicópteros la Embajada de EEUU en Kabul un mes después de que Biden dijera que no sucedería bajo «ninguna circunstancia»

En medio de la entrada de los talibanes en Kabul este domingo, en las redes sociales aparecieron imágenes que muestran cómo Estados Unidos evacuaba en helicópteroa los diplomáticos de su Embajada, un mes después de que Joe Biden asegurara que eso no sucedería bajo «ninguna circunstancia».

En los videos se pueden ver helicópteros Boeing CH-47 Chinook aterrizando y despegando desde el territorio de la Embajada de EEUU Según confirmó este sábado a la CNN un oficial estadounidense, la evacuación de la misión diplomática estaba en marcha y tiene como objetivo sacar a todo el personal.

La mayor parte del cuerpo diplomático será evacuado de Kabul en uno o dos días, según dijeron fuentes a Reuters.

#BREAKING: Multiple helicopters, one after another land, load and takeoff at U.S. Embassy in Kabul as U.S. forces scramble to get people out.

Blackhawk helicopters now seen flying in. Watching this LIVE on an ABC News satellite feed out of Kabul. pic.twitter.com/ejkEtH9xnQ

— Preston Phillips 🇺🇸 (@PrestonTVNews) August 15, 2021