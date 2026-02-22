Evalúan avances de Constituyente Laboral para garantizar derechos de los trabajadores

En un firme paso hacia la consolidación de la justicia social y el fortalecimiento de la columna vertebral de la patria, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre el desarrollo y los avances de la Constituyente Laboral, un mecanismo estratégico para la protección integral de quienes sostienen el motor productivo del país.

A través de una publicación en su canal oficial de Telegram, destacó que se realizó una revisión de los progresos de esta instancia, subrayando que el objetivo central es “garantizar los derechos y beneficios de los trabajadores y trabajadoras del país”.

Esta revisión se enmarca en las políticas de protección que impulsa el Gobierno Bolivariano, que trabaja sin descanso para blindar las conquistas laborales, a fin de asegurar que el esfuerzo de cada hombre y mujer que trabaja por Venezuela sea retribuido con dignidad y seguridad social.

VTV