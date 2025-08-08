Evalúan avances de la calidad en la educación universitaria del país

El ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, se reunió con autoridades rectorales de diversas casas de estudios superiores, con el propósito de evaluar los avances de la educación universitaria nacional y los elementos esenciales para robustecer este sector junto a los futuros profesionales del país.

Estuvieron presentes en este encuentro en la sede ministerial en Caracas, los representantes de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (FVEU) y la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV).

El ministro Sánchez subrayó la importancia de sustentar el sector universitario en datos que permitan mejorar la calidad académica, fomentar la empleabilidad productiva y fortalecer la vinculación social comunitaria. Además, destacó el fortalecimiento del diálogo abierto y cercano con los estudiantes, profesores, personal obrero, administrativo y jubilados.

Dentro de las acciones concretas impulsadas por el Ministerio de Educación Universitaria se resaltan la matrícula al 100%, la inclusión estratégica, la ampliación de la cobertura docente, el avance en la calidad académica, las mejoras en infraestructura y el fortalecimiento de los procesos de dirección y diálogo productivo.

T/VTV