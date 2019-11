El pueblo caraqueño acompañó a los afrodescendientes en otra concurrida marcha hacia el Palacio de Miraflores, en apoyo y solidaridad con el pueblo boliviano y su presidente, Evo Morales, depuesto el pasado domingo por un golpe de Estado organizado por los factores de la ultraderecha boliviana, secundada por el sector militar y policial con el apoyo de Estados Unidos.

“El cimarronaje salió a las calles a defender a Venezuela y a Bolivia”, señaló una mujer en la tarima montada en la avenida México, cerca de la estación Bellas Artes del metro.

La bulliciosa caminata, que arrancó al mediodía desde la plaza Morelos, marchó también en respaldo a la Revolución Bolivariana, y es una de las sucesivas movilizaciones convocadas a nivel nacional para esta semana por el PSUV, en vista de las pretensiones de las fuerzas opositoras criollas y del “autoproclamado” Juan Guaidó, quien ha llamado a un levantamiento el próximo sábado 16 de noviembre.

En la marcha capitalina se dio cita un gentío, movimientos sociales y colectivos, que portaban banderas, pancartas, carteles y cintas alusivas. En la concentración, que devino en un acto antiimperialista, se lanzaron consignas y se mostraron carteles de repudio y rechazo en una especie de advertencia al imperialismo estadounidense por si se atreve a replicar en Venezuela lo ocurrido recientemente en Bolivia.

“Trump, aquí tenemos cojones. Te esperamos”, señala uno de los carteles.

Otras pancartas mostraron su solidaridad con Evo Morales y el pueblo boliviano: “Evo, Venezuela está contigo”, señalaba uno de los carteles. “Evo, tu lucha es nuestra lucha”, escribieron en un cartón.

La movilización arrancó unos minutos después del mediodía, cuando ya Evo Morales aterrizaba en México proveniente de Bolivia en calidad de asilado político. Al frente, seguidos por la muchedumbre, iba buena parte de la dirigencia del PSUV y ministros del gabinete de Nicolás Maduro, entre ellos Diosdado Cabello, Darío Vivas, Aristóbulo Istúriz, Blanca Eekhout, Eduardo Piñate, Pedro Carreño, Tania Diaz, Gladys Requena, Freddy Bernal, entre otros.

Entre la multitud, mostrando una composición de su autoría plasmada en un cartón, marchaba Juan Puya, quien vaticinó que Donald Trump será “el último emperador del imperio”, y que el petro se convertirá en una referencia como moneda que será usada por muchos países.

Evo regresa

Angel Rossini, uno de los asistentes, dijo que lo ocurrido en Bolivia no es sino otra muestra de lo que la derecha apátrida trata de imponer en el continente.

“Quieren replicar aquí lo hecho allá, pero no podrán”, señaló. “El 16 de noviembre, una vez más saldremos a darle apoyo al Gobierno Nacional”.

Víctor Paredes considera que en Bolivia se descuidó la unión cívico-militar. Estima que el golpe se venía preparando desde hace dos o tres años.

“El pueblo boliviano se va a recuperar”, indica. “Evo regresa porque no hay manera de justificar ese golpe de Estado ante el mundo. Eso tiene que servir de ejemplo. No nos podemos descuidar porque el imperialismo, la ultraderecha, y sobre todo el fascismo, se cuela por cualquier rendija; tenemos que ser preventivos. Los pueblos latinoamericanos tienen que estar pendientes para que no se repita lo de Bolivia”, agregó.

-¿Qué le parece la convocatoria opositora para el próximo sábado?

-La oposición está descalificada. Las encuestas señalan que 80 por ciento rechaza a los seudodirigentes de la oposición. El problema lo tenemos dentro del Gobierno. La oposición, que está erosionando este proceso, está dentro del Gobierno: la gente que no trabaja, la corrupción, los infiltrados, esa es la verdadera oposición que tiene este proceso revolucionario.

-Además hay un plan de saboteo…

-La fortaleza moral y revolucionaria de este pueblo no tiene vuelta atrás, y nosotros tenemos dos motivos y razones muy importantes que mueven no solo al pueblo chavista, sino al venezolano. En Venezuela, en la ciudad de Caracas, reposan los restos de Simón Bolívar y Hugo Chávez, razones suficientes para defender la patria.

César Blanco afirmó que los eventos en Bolivia no tienen otro fin sino que la derecha internacional desestabilice a Latinoamérica.

“Es el mismo guión que viene tejiendo sus redes y tiene su sede en el imperio estadounidense. Es el señor Trump metiendo sus manos en el continente latinoamericano, que hemos sido vistos como su patio trasero, sin embargo hay un pueblo que se levanta. El pueblo venezolano hoy se levanta y dice no más a la injerencia estadounidense en Latinoamérica. Creemos en la Revolución y estamos dispuestos a dejar nuestra vida por construir el sueño de la unidad latinoamericana”, dijo Blanco.

Marisol Calderón Leal señaló: “Hoy sale el pueblo venezolano a dar una contundente demostración de que Bolivia y Evo no están solos. Estamos aquí para seguir defendiendo la patria y seguiremos defendiendo todo lo que sea posible bajo el marco de la justicia divina”.

Trump: el último emperador

Juan Puya confiesa que se encontraba en la marcha haciendo alegoría de la caída del imperio estadounidense y al fin del dólar como moneda hegemónica. En un cartón que mostraba a los asistentes puso a los organismos que a nivel mundial son utilizados para controlar y someter a los pueblos: FMI, BM, ONU, OEA, TIAR, OTAN. En un costado del cartel escribió “El socialismo no existe, emerge”, y “Evo es socialismo emergente e insurrecto”.

Puya, de apellido catalán, llevaba en su cabeza una especie de casco, pero con forma de animal. “Eso es una rata que representa al FMI, la ONU, la OTAN, y esas cosas que le han hecho tanto mal a la humanidad”.

“El presidente Trump va a ser el último emperador del imperio por la sencilla razón de que entre el petro y Evo Morales, cuando regrese a Bolivia y los países se unan al petro, dejará de existir el imperio y el dólar como moneda internacional”.

De acuerdo a su tesis, el primer país que se incorporará al petro y lo usará como moneda internacional será Argentina, debido a que la deuda externa que dejó Mauricio Macri es tan extensa que no podrá pagarla bajo las condiciones del FMI. Entonces se negará a cancelar esa deuda, por lo que el FMI le impondrán más sanciones, de manera que decidirán usar el petro como moneda internacional de cambio.

“Ese será el primer país que haga eso. Se incorporarán otros y convertirán a Venezuela en la primera potencia petrolera mundial y en la potencia mundial en lo que se refiere a moneda de cambio internacional. Donald Trump dejará de ser el emperador de ese imperio maligno”, dice Puya.

T/ Manuel Abrizo

F/ Luis Graterol y Jonathan Zambrano

Caracas