Evo y Correa inhabilitados para participar en elecciones

Por no residir en su país, el depuesto presidente de Bolivia no podrá participar en los comicios como candidato para el Senado, mientras que a Correa se le impide competir por la Vicepresidencia de su país porque fue juzgado en ausencia

____________________________________

Lo que hicieron con Luiz Inácio Lula da Silva para inhabilitarlo para las elecciones lo están aplicando contra otros dos líderes progresista. El mismo plan con la misma táctica. Los líderes progresistas de Ecuador y Bolivia, Rafael Correa y Evo Morales, respectivamente, fueron inhabilitados para participar en las elecciones.

El exmandatario Correa vive en Bélgica desde 2017 y fue juzgado en ausencia. Es el principal opositor del presidente Lenín Moreno. Correa fue presentado como candidato a la Vicepresidencia para las elecciones de febrero.

Esto también se repitió en otro país suramericano. Evo Morales, el depuesto presidente boliviano y candidato al Senado, fue inhabilitado para participar en los comicios solo por no residir en Bolivia.

Morales argumesa que su residencia temporal en Argentina era forzada y que su domicilio era la región cocalera del Chapare, Cochabamba, por la que pretendía postularse al Senado.

La Sala Constitucional denegó el amparo interpuesto por la defensa de Morales, en consecuencia quedó vigente la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que inhabilita la candidatura del exmandatario.

Teniendo en cuenta que los partidos de estos dos líderes sociales encabezan las intenciones de votos, se puede entender la razón de su inhabilitación.

El MAS ratifica a Evo

El Movimiento Al Socialismo (MAS) ratificó ayer a Evo Morales como jefe de campaña de cara a las elecciones del venidero 18 de octubre en Bolivia, informó Luis Arce, aspirante de la organización a la Presidencia del país.

A pesar de la inhabilitación, Morales, presionado para dimitir como presidente de Bolivia el 10 de noviembre de 2019 tras consumarse el golpe de Estado en su contra, seguirá al frente de la campaña, dijo Arce.

El candidato presidencial recordó que el MAS es la primera fuerza política en Bolivia y resaltó que la meta es “ganarse la confianza de los indecisos” en medio de la crisis política y social generada por el gobierno de facto.

Correa: Habrá que seguir luchando

“Estaba preparado para esto, pero no implica que no duela”, dijo el expresidente de Ecuador Rafael Correa. En “lo personal me duele mucho más la gente perseguida en Ecuador, como Jorge Glas, que está en prisión. Nos quitan la pensión vitalicia, el arriendo de mi casa, pero habrá que seguir luchando”, expresó al ser entrevistado por el portal de noticias TuVoz.

Correa cuestionó la justicia de Ecuador por emitir su fallo solo 17 días después de recibir un recurso de casación, ya que el tiempo mínimo para revisar un recurso privado es de unos cuatro meses. Al respecto dijo: “Se han agotado todas las instancias en Ecuador, buscaré las opciones internacionales”.

T/ Redacción Hispantv-CO-Prensa Latina

F/ Cortesía agencia